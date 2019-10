Emile Ratelband heeft nu al ruzie met zijn toekomstige buren in Arnhem

video Carnaval in Gelderland: heeft dat nog wel toekomst?

13:06 ARNHEM - Een week nadat de stekker uit de carnavalsoptocht in Arnhem leek te zijn getrokken, hield carnavalsvereniging On-Ganse donderdag een bijeenkomst over het bestaansrecht van het feest in deze hopeloos verdeelde provincie: je viert het namelijk wel, of je viert het niet.