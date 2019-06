Emile Ratelband: ‘Weekend bestaat voor mij niet’

VIDEO Amerikaan­se para's schieten met losse flodders bij Arnhemse Oorlogsmu­se­um

12:21 ARNHEM - De kogels mogen dan losse flodders heten maar ze zijn nog steeds gevaarlijk: op gepaste afstand kan het publiek dit weekend in Arnhem een echte demonstratie meemaken van de wapens waarmee de Amerikaanse parachutisten in september 1944 bittere gevechten leverden tegen de troepen van nazi-Duitsland tijdens D-Day in Normandië en Operatie Market Garden in Nederland.