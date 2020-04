Emre is nu blij dat-ie al meer dan 64 kilo is afgevallen

VIDEO EN FOTOSERIE Arnhem opge­schrikt door zes autobran­den binnen één uur

10:21 ARNHEM - Zes autobranden binnen één uur. De brandweer in Arnhem had er in de nacht van maandag op dinsdag de handen vol aan. Arnhem heeft al maanden veel last van brandstichting aan auto’s. De kans is groot dat deze reeks ook door brandstichters is veroorzaakt.