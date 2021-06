En garde! Dit zijn de wapens die Arnhem inleverde op dag 1 van de inleverweek

We mogen weer naar buiten en dat doen we ook, toch is het nergens echt druk in rond Arnhem en de Betuwe

30 mei ARNHEM/ ELST Met het eerste mooie weer dit weekend en de verruiming van de corona-beperkingen mogen we weer massaal naar buiten. En dat doen we dan ook. Toch is het nergens te druk, ingrijpen vanwege te grote drukte was in de regio’s Arnhem en Betuwe dan ook niet nodig.