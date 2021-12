Energie uit waterkracht blijkt mogelijk bij stuw van Driel: duizend huishoudens van stroom voorzien

Dat kan door gebruik te maken van het verval: het hoogteverschil van het water aan beide kanten van de stuw. Hierdoor kan met waterkracht energie worden opgewekt. Uit onderzoek blijkt nu dat dit bij de Drielse stuw niet alleen technisch haalbaar is, maar ook rendabel. Bij Driel is het verval gemiddeld 1,18 meter, afhankelijk van de waterstand. De stuw in de Rijn speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding van Nederland. De ‘kraan van Nederland’ zorgt ervoor dat er voldoende water bij Westervoort de IJssel instroomt, zodat scheepvaart op die rivier mogelijk blijft.