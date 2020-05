Enorme drugsdump bij Arnhemse woonwijk, straten afgesloten

Honderden jongeren kregen al boete voor negeren van 1,5 meterregel

8:09 Vooral in grote steden zijn de afgelopen weken honderden boetes uitgedeeld voor het overtreden van de nieuwe coronaregels in de openbare ruimte. Vooral jongeren gaan op de bon. Dat blijkt uit cijfers die De Gelderlander bij gemeenten heeft opgevraagd. In Nijmegen zijn in totaal door politie en boa’s liefst 864 boetes uitgedeeld.