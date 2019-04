Enorme klachtenregen na Koningsfeesten in Arnhem: ‘Visite sloeg op de vlucht’

ARNHEM - Het regent klachten in Arnhem over geluidsoverlast op Koningsdag en Koningsnacht. Vooral in Arnhem-Noord was de muziek vrijdag en zaterdag tot middernacht goed te horen. Vele tientallen inwoners belden naar de gemeente, dienden een klacht in op milieuklacht.gelderland.nl/Melding of klaagden op internet. Ook bij de Gelderlander stromen de reacties binnen .

,,Dialogen op de tv waren door het gebonk nauwelijks te volgen. En dan wonen wij nog helemaal aan de uiterste grens van de stad. Gemeente, hoe kunt u dit toestaan en dan twaalf uur lang! Wij gunnen de jeugd best een leuke Koningsdag, maar ’t kan echt wel een beetje minder”, schrijft Caty Wijn aan de Gelderlander. Nicole Hamers woont aan de Amperestraat. Haar zoon van twee werd uit zijn slaap gehouden door het lawaai. ,,Wij weten dat we met dagen zoals Koningdag en -nacht muziek horen. Maar dit jaar was het zeker twee a drie keer zo hard als voorafgaande jaren en konden we de tv binnen ondanks dat alle ramen dicht waren niet volgen.”

De klachten kwamen niet alleen uit Arnhem-Noord. Meneer Hoefnagel uit Westervoort: ,Dit is toch belachelijk., het leek wel of er in mijn achtertuin een festival bezig was. En dan woon ik niet in de stad of er vlak bij , maar helemaal in Westervoort. Oordopjes waren zelfs niet voldoende om te kunnen slapen en dit is pas het begin van het seizoen.”

Quote Het gaat door merg en been Rob Klein Kiskamp

Rob Klein Kiskamp uit Arnhem zag zijn verjaardag in duigen vallen door de herrie. ,,Mijn familie, die op bezoek was, kon het gewoon niet uithouden van het gedreun. Het gaat door merg en been. Oordoppen dragen heeft geen zin je kunt je er niet voor afsluiten. Helaas sloeg mijn visite op de vlucht en uiteindelijk heb ik en mijn partner dit ook moeten doen. Toen we om middernacht thuis kwamen omdat toen de muziek klaar was zat het gedreun nog in ons systeem.”

Evaluatie

René Blom van Stichting Koningsdag betreurt de nasleep van de Koningsfeesten. ,,Ik merk dat de klachtenregen op internet vandaag de boventoon voert”, zegt René Blom van Stichting Koningsdag. ,,We nemen dit mee in de evaluatie. Misschien ligt het aan de stand van de wind, of aan het feit dat er dit jaar voor het eerst twee podia onder de brug stonden. Ik ben in ieder geval blij dat het alleen bij geluidsoverlast is gebleven en dat verder alles goed is gegaan.”