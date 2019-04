Enorme Meneer de Uil-knuffel krijgt tweede leven in Arnhem dankzij Nathalie

ARNHEM - De levensgrote Meneer de Uil, die afgelopen maanden bij supermarkt Plus ‘t Lam in Dubbeldam stond, verhuisde donderdag naar Arnhem. Vaste bezoeker Nathalie Degenhardt (20) kreeg voor elkaar dat zieke kinderen daar nu elke dag van de knuffel kunnen genieten.

,,Pap, hoe mooi zou het zijn als Meneer de Uil een vast plekje krijgt in het Ronald McDonald Huis?’’, opperde Nathalie tijdens één van hun dagelijkse supermarktbezoeken. Die knuffel van de Fabeltjeskrant hoort bij de spaarcampagne van de Plus. ,,Als wij er dan komen, dan kunnen we hem ook nog zien.’’ Vader Martin: ,,Ik dacht meteen: wauw, dat is een goed idee!’’

Het Boshuus, zoals het vakantiehuis heet, is geen onbekende plek voor de familie Degenhardt. Nathalie, haar ouders en haar zusje komen er zo’n drie keer per jaar. In het aangepaste vakantiehuis kan de familie bijtanken, even ontsnappen aan de realiteit. En Nathalie kan er haar gang gaan. ,,Boven is een grote speelhoek voor de kinderen. Ouders hoeven er niet in de buurt te blijven, want er hangen allemaal camera’s.’’

Volledig scherm De Dordtse Nathalie Degenhardt mocht Meneer de Uil donderdag meenemen, uit handen van Plus-eigenaar Pel ‘t Lam. © Milan Rinck

Hart- en longproblemen

De 20-jarige Nathalie heeft meerdere beperkingen. Ze lijdt aan het zeldzame velocardiofaciaal syndroom (VCF-syndroom): een erfelijke afwijking van chromosoom 22. Als gevolg daarvan heeft ze hart- en longproblemen. ,,Als ik honderd meter loop, schiet mijn hartslag omhoog en moet ik eigenlijk alweer vijf minuten zitten. En mijn longen werken maar voor vijftig procent’’, legt het meisje uit.

Vol trots stapte Nathalie donderdag de Plus in Dubbeldam binnen. Samen met haar vader had ze eerder al een gesprek met de manager van de supermarkt gehad op zijn kantoor, om haar idee te bespreken. ,,Toen ik hoorde dat het door kon gaan, was ik heel blij’’, zegt de Dordtse.

Eigenaar Pel ‘t Lam hoefde niet lang over haar verzoek na te denken. ,,Dit is een mooi doel waar wij graag onze medewerking aan verlenen. Natuurlijk waren er meer mensen die geïnteresseerd waren in Meneer de Uil, maar het idee van Nathalie konden we niet weigeren. Zo’n vakantiehuis is een geweldige mogelijkheid om kinderen in moeilijke omstandigheden afleiding te bieden.’’ De Meneer de Uil op de andere locatie van zijn supermarkt, op winkelcentrum Bieshof, wordt weggegeven via een win-actie.

Samen met haar ouders bracht Nathalie Meneer de Uil zelf naar Arnhem toe. Het dier, dat 1,60 bij 1,20 meter groot is, paste met geen mogelijkheid in de auto van het gezin. Dankzij een aanhangwagen van Dudo kregen ze hem toch mee.

Heel lang hoeft Nathalie de Fabeltjeskrant-figuur niet te missen, want de familie heeft na de zomervakantie een tripje naar het Arnhemse Ronald McDonald Huis gepland. ,,Ik hoop dat ze hem bij de balie neerzetten, dan kunnen we hem gelijk zien.’’