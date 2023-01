Enorme verschillen in Arnhem moeten nu écht verdwijnen: ‘Wijken met amper sociale huur lijken andere wereld’

Beste voetbal­club van regio Arnhem in 2022: ESA is na terugkeer Theo Weijs nauwelijks nog te kloppen

ESA is qua puntengemiddelde de beste voetbalclub van de regio Arnhem in het kalenderjaar 2022. De Arnhemse zaterdagderdeklasser behaalde in 30 wedstrijden liefst 73 punten, een gemiddelde van 2,43 per duel. Daarmee bleef ESA zowel De Paasberg als vv Dieren net voor.

