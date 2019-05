EO-Jongerendag liever in ‘intiem Ahoy’ dan in ‘dat enorme GelreDome’

De EO-jongerendag, in 1975 voor het eerst gehouden in de Martinihal in Groningen, is al jaren een drukbezocht evenement. De laatste jaren liep het aantal bezoekers in GelreDome echter wel terug. GelreDome-directeur Hèrald van de Bunt was blij dat de EO-Jongerendag zo lang ‘zijn’ stadion werd gehouden, zei hij destijds in reactie op het vertrek.



Zakelijk gezien was het festival vanwege de bezuinigingen bij de publieke omroep al geen vetpot meer, aldus Van de Bunt toen. ,,Het is jammer dat we het evenement niet hebben kunnen behouden. Ik wens ze oprecht heel veel succes in Rotterdam.”



Thema van de EO-Jongerendag dit jaar is BEAM the Light, waarmee de organisatie aandacht wil besteden aan onderwerpen waar veel jongeren mee worstelen, zoals eenzaamheid en burn-out.