Erfgenaam (60) bekent brandstichting in woning Arnhem twee dagen voor sleuteloverdracht

Nederland­se trainer Bonfrère ontkent beschuldi­ging match­fixing: ‘Dat hebben ze er in Nigeria van gemaakt’

28 juli ARNHEM - Voetbaltrainer Jo Bronfrère ontkent dat hij Clemens Westerhof als voormalige bondscoach van Nigeria in diskrediet heeft gebracht. Op de Nigeriaanse radio zou Bonfrère in april hebben gezegd dat Westerhof in 1994 het door Nigeria verloren WK-duel tegen Italië voor 100.000 Amerikaanse dollars zou hebben verkocht. 'Vraag maar aan de spelers’, zou Bonfrère hebben gezegd.