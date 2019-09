Ergernis en zorg in Arnhem over volle vuilniszakken naast afgesloten containers

De container bij café Petersberg (Hommelseweg) spande de kroon met een stapel ernaast van dertien zakken. Ook op de hoek van de Graaf Lodewijkstraat en de Staringstraat en bij kinderspeelplaats De Leuke Linde was het goed raak.



Bewoners van de wijk Schuytgraaf in Arnhem-Zuid zijn aan deze situatie al gewend. Naast een ondergrondse container aan de Daphnestraat liggen bijna dagelijks zakken huisvuil op de stoep sinds genoemde container twee maanden geleden op slot is gegaan.



De gesloten containers zijn alleen te openen met een afvalpas. In 2020 moet, als alles doorgaat, ook nog eens per zak worden betaald. De vrees bestaat dat de vervuiling rond de containers dan nog grotere vormen aanneemt.



De huidige toestand wordt toegeschreven aan het feit dat mensen hun pas zijn vergeten, kwijt zijn geraakt of dat ze niet beschikken over een afvalpas. Met name de jonge kamerbewoners in de stad zouden niet beschikken over een dergelijke pas.