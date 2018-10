Erica van Lente uit Arnhem eerste vrouwelijke burgemeester van Dalfsen

De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad heeft vanavond tijdens een besloten vergadering twee kandidaten voor de opvolging van Han Noten aan de Dalfser raad voorgelegd. Na een circa twee uur durende besloten vergadering is aansluitend in een openbare vergadering de eerste keuze van de raad bekendgemaakt.



Die kandidaat wordt nu door de gemeente Dalfsen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgedragen.



Commissaris van de Koning Andries Heidema ontving sollicitatiebrieven van 16 vrouwen en 30 mannen, in leeftijd variërend van (toen) 33 tot 67 jaar. Het burgemeestersambt in Dalfsen is per 1 december 2018 vacant door het aan burgemeester Han Noten verleend eervol ontslag. Hij blijft nog in functie totdat later dit jaar zijn opvolger aantreedt.