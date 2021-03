Erik Hulsebos zoekt na vijf jaar ‘nieuw vertier’ in Arnhemse horeca: ‘Het is nu ondernemen op het scherpst van de snede’

Erik Hulsebos had eigenlijk al afscheid genomen van STAN&CO. Voor fotograaf Rolf Hensel gaat hij nog even terug.



Te midden van de verbouwing van de zaak komen van alle kanten oud-collega's op hem af. Het regent grappen en grollen, knuffels en omhelzingen op afstand in deze bizarre tijd van corona. Hij krijgt ook nog wat verzoeken om nader advies. Nee, ze zijn Hulsebos nog niet vergeten bij STAN & CO en huisbaas Royal.



Wat trof u aan toen u vijf jaar geleden begon bij STAN&CO?

,,Chaos. De zaak was drie maanden voor mijn komst geopend, Het was een overweldigend succes. Mensen hingen er met de benen buiten. De grote uitdaging voor mij was om hier structuur in te brengen.



Als een zaak net geopend is zie je vaak dat heel veel mensen komen kijken. Het is de kunst om dat daarna zo te houden. Dat is gelukt, dankzij de geweldige inzet van het team. Een goed team opbouwen, daar draaide alles om.’’