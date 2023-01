Erik Mesie, van Toontje Lager, zou graag opnieuw beroemd zijn: ‘Voor oudere muzikanten is geen aandacht’

Zo staan we twee dagen later achter het Rijnhotel in Arnhem, vlakbij zijn nieuwe woning, voor de fotosessie. Erik Mesie (65) poseert geroutineerd. In de camera kijken? De jongen met die vage blik zijn? Het is uit voorraad leverbaar. ,,Ik heb dit wel eens vaker gedaan”, zegt hij. En wat later, aan de koffie in het hotel: ,,Met dit album ben ik zeven jaar bezig geweest. Ik moet alles zelf regelen, alles zelf financieren. Platenmaatschappijen investeren niet meer in artiesten zoals ik. Ik ben benieuwd naar de reacties. Voor het optreden in Luxor vrijdag zijn al tegen de vijfhonderd kaarten verkocht, niet slecht.”

U hebt een aantal jaren geleden besloten Toontje Lager te reanimeren nadat de band in 1985 uit elkaar ging. Bent u daar blij mee?

Aarzelend: ,,Ja. Ach. Ja, toch wel. Toontje Lager is net iets bekender dan Erik Mesie. En bij het boeken van optredens is dat wel belangrijk. Ik heb het gedaan om iets meer werk te genereren.”



Het leverde u ook gedoe op. De andere bandleden vonden het geen goed idee en lieten zich in de media negatief uit. Hoe is het nu?

,,Ik had het idee om de jongens van vroeger te vragen: goh, kunnen wij elkaar nog inspireren. Kunnen we bij elkaar komen om kijken of we terug kunnen voelen wat we toen hadden?



Daar kreeg ik van hen negatieve reacties op. Heel negatieve. Dat vond ik raar. Het is leuk repertoire, het is leuk om het te spelen, het publiek vindt het geweldig. Maar zij kennelijk niet.”