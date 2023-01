Erik Vos krijgt een Arnhems Meisje: ‘Met Vrijstaat Thialf heeft hij iets prachtigs neergezet in Arnhem’

Vastgoed­jon­gens touwtrek­ken om Arnhems Rembrandt Theater: plannen buitelen over elkaar

ARNHEM - Het touwtrekken over de toekomst van de voormalige bioscoop Rembrandt in Arnhem is begonnen. Meerdere partijen hebben plannen. Een ‘studie’ voor hoogbouw is in de wacht gezet. Ondernemer Theo de Rijk probeert het stadsbestuur warm te maken voor alleen woningen in het theater.

13:41