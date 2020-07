‘Ernems blauw’ uitshirt Vitesse volledig ontworpen door supporters

In de kraag is het blauw, geel en zwart te vinden van de vlag van de provincie Gelderland. ‘Als nummer 1 van Gelderland dragen wij de trots van de provincie uit’, stelt Vitesse. ‘In het oosten, in het westen, in het noorden en in het zuiden.’



Ook het op de tribunes van GelreDome vaak gezongen onofficiële Arnhemse volkslied (zie ook video) komt terug in het tenue. De strofe ‘Wij zin de jonges uut Ernem’ is terug te zien is in de banen op het shirt en op de rechterborst. Daar staat ook het stadswapen van Arnhem. ‘Samen spelen we onder de vlag van Ernem, samen zijn we Vites!’