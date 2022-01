Ernstig gewond bij zware aanrijding tussen drie auto's op Apeldoornseweg Arnhem

Cirque de la Liberté zet de lockdown opzij: voorstel­lin­gen in Rembrandt Theater gaan hoe dan ook door

ARNHEM - Géraldine Lodders en Gerda Kalsbeek van Touchstones Theaterproductie lopen al bijna een jaar warm voor de voorstelling PROVA! van Cirque de la Liberté. Corona was telkens de spelbreker. Nu staat het spektakel gepland in februari, maar onduidelijk is of de regering de cultuur dan al groen licht heeft gegeven.

17 januari