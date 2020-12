Ernstig ongeluk op A325 bij Arnhem: vermoedelijk door spookrijder

column remco kock In de trein krijg ik vaak het gevoel dat ik de Privé zit te lezen

14 december Terwijl de meeste mensen coronamoe door Arnhem banjerden, wandelde ik moe van corona richting het centraal station. Net uit quarantaine plofte ik in de trein richting Winterswijk, voor een bezoek aan Fred Baars, die in zijn achtertuin in Braamt een voetbalmuseum heeft staan.