Ernstig zieke patiënten overgeplaatst vanwege volle ic Rijnstate, OK-personeel Zevenaar springt bij in Arnhem

De patiënten werden overgebracht naar ziekenhuizen die deelnemen aan het Regionaal Overleg Acute Zorg. Dat zijn de ziekenhuizen in Boxmeer, Doetinchem, Ede, Nijmegen en Tiel. Rijnstate heeft de capaciteit van de intensive care al uitgebreid van 13 naar 22 bedden om de toestroom van patiënten in een levensbedreigende toestand, bijvoorbeeld door een hersenbloeding, hartinfarct of (verkeers-)ongeval op te kunnen vangen. Op de ic liggen momenteel 13 patiënten met corona. Op de afdelingen spoedeisende hulp en intensive care is in verband met de werkdruk extra personeel ingezet. Het ziekenhuis heeft 3 verpleegafdelingen, met elk 15 bedden, beschikbaar voor de opname van coronapatiënten. Het gaat momenteel om een 30-tal coronapatiënten.

Ziekenhuis moet personele problemen zelf oplossen

De ziekenhuisorganisatie staat onder grote druk om de kwaliteit van zorg voor coronapatiënten én niet-coronapatiënten op peil te houden. Temeer, omdat het aantal zieke werknemers in Rijnstate toeneemt, waardoor het op dit moment lastiger is om de dienstroosters goed ingevuld te krijgen.



Het ministerie van Defensie heeft een verzoek afgewezen van Rijnstate om bij te springen met medisch personeel. Dat betekent dat het ziekenhuis de personele problemen zelf moet oplossen. Dat doet het door harde keuzes te maken: door tijdelijk de vier operatiekamers in Zevenaar te sluiten, net als twee ok's in Arnhem. Het personeel van de operatiekamers in Zevenaar is gevraagd om in Arnhem bij te springen. Volgende week start Rijnstate in Zevenaar wel weer met dagbehandelingen.