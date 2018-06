Breng voorspelt 'ernstige verstoring' streekvervoer Arnhem-Nijmegen

Kubus Gele Rijders­plein: nog even geduld alstu­blieft

8:55 ARNHEM - Arnhemmers moeten nog even wachten voordat zij voorstellingen in de geelgouden kubus op het Gele Rijdersplein kunnen bijwonen. Organisator Pascal Rietman en ontwerper Lucal ter Hall vrezen dat het bouwwerk op zijn vroegst in de tweede week van juli gereed is. ,,Maar pin mij er niet op vast’’, zegt Ter Hall, die de kubus heeft ontworpen.