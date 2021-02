Ersoy Demir, bekend als de Turkse Hazes uit Arnhem, blijft dromen van een carrière in de muziek

Een coronalied. Waarom? ,,Het was een ingeving. Toen ik ’s nachts weer eens wakker lag, dacht ik: morgen ga ik een coronalied schrijven. Om mensen troost te bieden. Om mensen voor te houden dat dit ook weer voorbijgaat. Ik heb het lied binnen een half uur gemaakt. Mijn vrouw en ik hadden alleen even discussie over het woord ‘kloten’ in de tekst. Zij vond dat het eruit moest, ik vond dat het erin moest blijven. Ik heb gewonnen.”

Ook voor dit nummer heeft u een nummer van André Hazes - ‘Eenzaam Zonder Jou’ - gebruikt. Waar komt die liefde voor wijlen onze beste volkszanger vandaan?

,,Het heeft met zijn hele hebben en houwen te maken. Met zijn teksten, zijn stem. Ik vind Hazes toegankelijk, puur, recht voor de raap. Hazes is ook de enige Nederlandstalige artiest die ik in mijn jeugd, in Hilversum, met mijn vrienden beluisterde. We verzamelden op het Slachthuisplein. En gingen van daaruit naar de Beatrixtunnel, waar het zo mooi galmde. Ik zong daar Hazes. ‘Mooi’, zeiden mijn vrienden, ‘daar moet je mee doorgaan’. Zo is het begonnen.”