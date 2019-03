Estavana en Rafael kopen een huis in Arnhem

De 1.300 afvalcon­tai­ners in Arnhem gaan dicht vanaf komende maand

14:07 ARNHEM - De gemeente Arnhem gaat de komende maanden over tot de afsluiting van de eerste ondergrondse afvalcontainers. Dat betekent dat de containers alleen kunnen worden geopend door Arnhemmers die in bezit zijn van een geldige afvalpas voor het storten van hun vuilnis. Het is de bedoeling om in totaal 1.300 containers in de hele stad af te sluiten.