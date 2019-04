‘Estée, je hebt onder een steen geleefd’

Snollebol­le­kes in overleg met GelreDome over extra concerten

15:43 ARNHEM - Snollebollekes staat volgend jaar mogelijk niet twee, maar drie of zelfs vier keer in GelreDome. De kaarten voor de twee shows die de Brabantse feestact in maart 2020 in Arnhem geeft, vlogen zaterdag over de digitale toonbanken.