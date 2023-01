Esther opent nieuwe koffiebar in Arnhem: 'Nostalgische gevoelens bij deze plek'

indebuurtEsther Wennekes (33) is naar eigen zeggen altijd al in geïnteresseerd in het zwarte goud. De kans om een eigen koffiebar te beginnen kon ze dan ook niet laten schieten. Ze opende Prut specialty coffee in Arnhem.

‘Als ik ooit iets voor mezelf begin, dan wil ik zoiets als dit’, dacht Esther vóór ze met Prut begon. De koffieliefhebber werkte als barista bij PUCK specialty coffee in Nijmegen. In Nijmegen? Ja, dat zit zo: er opende anderhalf jaar geleden een tweede vestiging van PUCK in Arnhem. Eigenaar Sophie stopte daar eind 2022 mee en zette de zaak te koop.

Ineens binnen handbereik

Zonder dat Esther wist dat PUCK te koop stond, vroeg Sophie haar of ze al plannen had om iets voor zichzelf te beginnen. Esther zegt dat ze op die vraag volmondig nee antwoordde. ”Een eigen zaak beginnen was nog een ver-van-mijn-bedshow voor me”, zegt Esther. ”Totdat Sophie mij vertelde over de verkoop van PUCK. Er gebeurde op dat moment van alles in mijn hoofd. Het gevoel dat dit dé kans was begon te borrelen. Ineens lag een eigen koffiebar openen binnen handbereik.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Esther achter de toonbank bij Prut. Foto: indebuurt Arnhem

Knaloranje muur

Esther kocht PUCK en voelde zich snel thuis in het zaakje aan de Nieuwstad. Ze wijst uit het raam naar l’Extrémiste. ”Hier tegenover liet ik mijn eerste piercing zetten. Ik krijg daarom nostalgische gevoelens bij deze plek en heb het helemaal naar mijn zin.” Lachend vertelt ze over de knaloranje muur: ”Bij de eerste verfstreek schrok ik even. De kleur is superheftig, maar ik vind dat die hier wel past. Ik wil dat mensen weten dat er nu iets anders in dit pand zit.”

Quote Bij de eerste verfstreek schrok ik. Esther Wennekes, Prut specialty coffee

Midden-Oosterse gerechten, wijn, bier en koffie

Hoewel sommige Arnhemmers nog een beetje in de war zijn, zegt Esther tot nu toe veel verraste en positieve reacties te krijgen. ”Op het menu staan zelfgemaakte gerechten uit het Midden-Oosten, zoals Israëlische sabich en Libanese pitatoast. Mensen kunnen hier ook een biertje en natuurwijn bestellen, dat kon voorheen niet. De koffie van PUCK wil ik evenaren. De kwaliteit is hoog, vandaar dat er specialty coffee onder de naam Prut staat.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Koffie en het menu van Prut. Foto: indebuurt Arnhem

De naam Prut

Waar de naam Prut vandaan komt? ”Ik maakte die keuze onder meer vanwege de koffieprut die je na het zetten van een bakkie overhoudt, maar er zit nog een andere betekenis achter. In ons gezin zeiden we vroeger ook ‘prut’ als we proostten. Aangezien mensen hier nu ook kunnen proosten met een biertje of wijntje, verwerkte ik de uitspraak in de naam.”