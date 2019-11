Esther weet het zeker: Haar moeder overleed te vroeg na fouten in Arnhems verpleeghuis

Pleyade erkent dat fouten werden gemaakt, maar legt zelf niet de link met de dood van de vrouw. ‘Is je moeder altijd zo?’, vraagt een verzorgende van verpleeghuis Eldenstaete aan Esther Hogeweg. Apathisch, versuft en boos. ‘Zo was ze alleen toen ze heel veel medicijnen kreeg’, zegt Esther. ‘Maar die krijgt ze allang niet meer’. De verzorgende schrikt en snelt naar de computer. Daar staat inderdaad dat Esthers moeder die hele lange lijst aan medicijnen niet meer hoort te krijgen. Maar ze krijgt ze in het verpleeghuis wel. Tot overmaat van ramp blijkt ze ook geen wondverzorging te krijgen én geen voorgeschreven dieetvoeding. De oude dame verzwakt snel, en overlijdt twee weken erna.

‘Ik kon niet meer voor haar zorgen’

Twee jaar lang zorgde de Arnhemse Hogeweg voor haar moeder (78) met alzheimer. Dat ging goed. Ze kon thuis blijven wonen en Esther bezocht en verzorgde haar zoveel mogelijk. Tot haar moeder in juli van dit jaar in een delier terecht kwam. ,,De extreme verwardheid van de delier zorgde ervoor dat ze beet, kneep en sloeg. Ik kon niet meer voor haar zorgen, ze werd opgenomen op de afdeling geriatrie.” In het ziekenhuis wordt duidelijk dat de oude dame wellicht een delier heeft door de enorme hoeveelheid aan voorgeschreven medicijnen. Rijnstate stopt dan met nagenoeg alle medicijnen en geeft haar naast de dagelijkse maaltijden nog driemaal daags eiwitrijke dieetvoeding. ,,Ik kreeg weer een heel lieve moeder terug. Ze veranderde, werd veel zachter en sterkte zichtbaar aan. Ik kreeg weer contact met haar”, zegt Esther.

De delier komt opeens terug

Als haar moeder verder is aangesterkt, wordt een plekje voor haar gezocht in woonzorgcentrum Eldenstaete, van het Arnhemse Pleyade. Ze kan terecht, op donderdag 22 augustus.



Na twee dagen merkt Esther een verandering. Haar moeder is versuft, maakt geen contact meer en zit apathisch in haar stoel. Ook de verschijnselen die ze in haar delier had, komen terug.