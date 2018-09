Frans Timmermans roept Europa vanuit Arnhem op tot 'leugens tegenspreken'

Zijn oproep leverde Timmermans vrijdagmiddag een daverend applaus op van 600 mensen in Musis in Arnhem op aan het einde van de conferentie 'Bridge to the Future'. Deze bijeenkomst maakt inmiddels 13 jaar deel uit van het programma rond het 'toekomstgericht herdenken' van de Slag om Arnhem in relatie tot het huidige oorlogsgeweld in de wereld.

Geweldloos verzet

Diepgaande gesprekken over de strijd voor de vrijheid middels geweldloos verzet vormden dit keer de leidraad van de conferentie. De gedeserteerde Israëlische helikopterpiloot Yonatan Shapira zong tussendoor een wiegenlied voor alle Palestijnse kinderen in de Gazastrook.

Mediactivist Zaid Muhammad vertelde hoe moedige mensen in Aleppo in Syrië de opstand tegen dictator Assad wisten te ontketenen door met kleine demonstraties te beginnen. ,,Demonstraties die na vijf minuten ophielden omdat de geheime dienst dan ingreep.''

Gruwelijke beelden

Rapper Gideon ‘Gikkels’ Everduim raakte totaal van slag toen hij de films van de wanhopige actievoerders vond op sociale media. Hij balde alle gruwelijke beelden in 2012 samen in de film '600 dagen'. Dat opende duizenden de ogen. Everduim is docent aan het Bindelmeer College in Amsterdam,,Ik laat mijn leerlingen die beelden zien, hoe gruwelijk ze ook zijn. Mensen moeten de waarheid zien. Dan komen ze in actie''

Hulpeloosheid en hoop

Timmermans kent de schaduwzijde. Hij worstelt met Syrië, waar Assad dankzij Rusland weer aan de winnende hand is. ,,Ik voel een gek makende hulpeloosheid bij wat er daar nu gebeurt.''

Voormalig commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp heeft in Afghanistan gezien dat verzet geen kans heeft in een land waar het recht van de sterkste heerst. ,,Die mensen weten daar wat er gebeurt als ze in opstand komen. Dan hangt hun broer, zoon, vader of zus zo aan een hoge boom.''