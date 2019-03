Eusebius Arnhem heeft geld binnen voor opknapbeurt harnas Karel van Gelre

‘Vakkanjers’ roc Rijn IJssel gooien hoge ogen bij landelijke vakwed­strij­den

12:36 AMSTERDAM/ ARNHEM - Drie studenten van roc Rijn IJssel in Arnhem hebben een eerste prijs gewonnen tijdens het nationaal kampioenschap Skills The Finals in Amsterdam, een vakwedstrijd voor mbo-studenten. In totaal vielen acht studenten van de Arnhemse opleiding in de prijzen bij de wedstrijd van Worldskills Netherlands.