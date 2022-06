Eusebiuskerk in Arnhem klaar voor verwarming op waterstofgas: vergunning is binnen

,,De vergunning van de brandweer is net binnen”, zegt Koelewijn enthousiast. HyMatters levert waterstof eerst in flessen. Later komt het mogelijk uit een installatie die waterstof met groene elektriciteit maakt in de nabijheid van de kerk of elders. Directeur Friedhelm Schlösser van Schwank Klimaatsystemen toonde vrijdag bij HyMatters op Industriepark Kleefse Waard een model van de stralingsheater die de Eusebius gedoseerd gaat verwarmen.