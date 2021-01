Eusebiuskerk in Arnhem wordt vanaf deze week nóg mooier

Er is één ding waar ik in 2021 reikhal­zend naar uitkijk: Het referendum

10 januari Er is één ding waar ik in 2021 reikhalzend naar uitkijk. Er is sprake van gepopel. Werkelijk, ik sta te popelen. Voor het pebliciet. De volksraadpleging. Het referendum. Mijn eeuwige dank gaat uit naar de SP, de partij die uit een volstrekt triviaal object als een afvalcontainer een referendum heeft weten te peuren. De wereld staat in brand en wij mogen ons in maart buigen over de vraag hoe groot onze afvalzakken mogen zijn.