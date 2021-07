Eusebiuskerk schittert na restauratie als ‘kathedraal van Gelderland’: letterhek over hertogdom Gelre als kers op de taart

interview Brommer­sleu­te­laar Henk de Beijer (70) is nu top-energiead­vi­seur: ‘Er is nog zoveel te doen’

10:00 Henk de Beijer is zeventig jaar maar piekert er niet over om met pensioen te gaan. Daarvoor is hij veel te druk met het klimaat en de overschakeling op duurzame energie. ,,Er is nog zoveel te doen.”