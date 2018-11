Eusebiuskerk vijf maanden dicht voor ingrijpende verbouwing

Etappes

Het alternatief voor sluiting was de kerkzaal openhouden en de verbouwing in etappes uitvoeren. Schijf: ,,Dat stuitte, toen we alles nog eens goed gingen analyseren, op te veel bezwaren. Eigenlijk hadden we geen andere keus dan de deuren voor de duur van vijf maanden dicht te doen. Alleen dan hebben we de kans flink door te pakken.”



Bouwmeester Peter Koelewijn is er blij mee. ,,De kerk is straks één grote bouwplaats. Compleet met kranen en hoogwerkers. Het is fijn als we niet steeds het werk moeten neerleggen vanwege een evenement. Al was ook ik in eerste instantie verrast door de sluiting. Ik dacht heel 2019 de tijd te hebben voor een verbouwing in etappes.”



In februari wordt gestart met de bouw van de ondergrondse serviceruimte. Deze ruimte gaat de uitbouw aan de noordzijde van de kerk vervangen. Verder worden de twee entrees in de zijbeuken gerealiseerd en wordt er vloerverwarming aangelegd en de houten vloer vervangen. Het praalgraaf van Karel van Gelre wordt verplaatst naar zijn oorspronkelijke plek in het koor en in de toren wordt de eerste fase gerealiseerd van de vaste tentoonstelling Verhalen uit de Eusebius.