Eva (31) is de eerste aanvoerster van VDZ-mannen in 97 jaar: ‘Oké jongens, nu samen douchen?’

update ‘Slot’ op Brabant om natuur te redden: ‘Heel het land loopt vast, dit gaat heel veel geld kosten’

De aanleg van wegen, de bouw van huizen, windmolens en zonneparken, boerenbedrijven: het is allemaal zeer onzeker geworden nu Brabant heeft besloten voorlopig geen vergunningen meer te verlenen voor activiteiten die in natuurgebieden voor extra stikstof zorgen. ,,Dit is het voorland, het hele land loopt vast.”