Evelyn tekende als kind al op zichzelf met stiften, nu heeft ze een hyena op haar buik

Arnhemse Hedwig loopt én prikt van Groningen tot Brabant

22 maart ARNHEM - Wandelen en kamperen in de bergen van Noorwegen of Spanje: het is dé ultieme vakantie voor Hedwig Fossen uit Arnhem. Maar als die buitenlandse tripjes door de pandemie niet mogen? Dan maar een flink stuk weg in eigen land. Wandelen van Groningen naar Brabant. En en passant ook even al het zwerfaval op de route oppikken.