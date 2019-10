‘Evenementenbeleid in Arnhem is sinds 2009 compleet ingestort’

ARNHEM - Van Neerlands beste evenementenstad is weinig meer over. In de tien jaar sinds Arnhem in 2009 die titel won, is het alleen maar bergafwaarts gegaan met het evenementenbeleid, constateert voormalig organisator Robin Hagen. ,,Het gaat echt he-le-maal niet goed.”