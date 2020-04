Evy en Hilde wonen tegenover het sportpark: ‘Nu heb ik geen smoes meer om niet te gaan’

,,Vorig jaar zijn we van Amsterdam naar Arnhem verhuisd”, zegt Evy Kalker-Reimerink (links op de foto). ,,We werken allebei in het onderwijs. Hilde had al een baan in Arnhem en ik vond hier ook werk. Toen was de keuze snel gemaakt. En eigenlijk wilden we wel weg uit de Randstad, weg uit de drukte.