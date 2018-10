Ex-baas Eurocommerce nog vast, maar vrouw, zoon en dochter vrij

Na de inval van de Fiscale opsporing- en inlichtingendienst (FIOD) van afgelopen vrijdag in de woning van ex-Eurocommercebaas Ger Visser in Gorssel, zijn diens vrouw Patricia, zoon Ger junior en dochter Kristel weer door justitie op vrije voeten gesteld.

Dat bevestigt Jacob Vlaar, een van de advocaten van de familie Visser. Het voorarrest van Ger senior is daarbij verlengd, laat ook het Openbaar Ministerie weten. ,,De drie anderen die in vrijheid zijn gesteld, blijven verdachte in het onderzoek”, zegt ook Wim de Bruin, woordvoerder van Landelijk Parket. ,,Ik kan niet toelichten waarom er eentje vast blijft zitten en de anderen in vrijheid zijn gesteld. Dan zou ik het onderzoek open moeten gooien, en dat is nu net iets wat ik niet kan doen.”

Springpaarden

Ger Visser werd als voormalig vastgoedbaas twee jaar geleden tot 3,5 jaar cel veroordeeld voor faillissementsfraude en oplichting. Zijn zoon (36) kreeg een jaar cel omdat hij met zijn vader samen zou spannen in de verkoop van Stal Eurocommerce. In die stal zaten dure springpaarden, die voor miljoenen onder de werkelijke waarde in eigendom overgingen van vader op zoon.

Beroep

Visser is na zijn veroordeling in hoger beroep gegaan. Woensdag is er een regiezitting in het gerechtshof in Zwolle. De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep dient waarschijnlijk pas in 2019. Afgelopen juli nog werden Ger Visser en zijn zoon door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 11 miljoen euro aan de Nederlandse staat. Volgens de rechtbank hadden zij dit geld verkregen via faillissementsfraude en valsheid in geschrifte rond de val van vastgoedreus Eurocommerce (het bedrijf dat tot het faillissement in 2013 eigenaar was van GelreDome).

Ander onderzoek