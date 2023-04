Ex-bewoner (20) ontkent brandstichten in Arnhem, maar hoe komen zijn vingerafdrukken op de molotovcocktails?

‘Verweesde’ Sonsbeek Expo gaat in 2025 tóch door, na ophef over racisme en seksisme; ‘Recept voor ellende’

Arnhem wil over twee jaar tóch een Sonsbeek Expo organiseren. Het culturele evenement leek op sterven na dood, nadat afgelopen najaar beschuldigingen klonken over machtsmisbruik, racisme en financieel wanbeleid. In de politiek klinkt gemor: ‘Dit is gedoemd te mislukken’.