Ex-bewoner krijgt vier jaar cel voor brand Arnhemse woning: ‘Onschuldigen hadden hun leven kunnen verliezen’

Hij stichtte brand zonder zich erom te bekommeren wat er met omwonenden gebeurde, vindt de rechtbank in Arnhem woensdag: ‘Onschuldigen hadden hun leven kunnen verliezen.’ De man stapte na de brandstichting in zijn auto, en keek niet meer om naar de consequenties van zijn daad, volgens verontwaardigde benadeelde buren twee weken geleden. De man stelde dat hij zichzelf van het leven had willen beroven door zich in brand te steken. De levens van de buren links en rechts en hun kinderen raakten totaal ontwricht. Zij leefden na de brand maandenlang op een camping en hebben last van angst.

Strijd tussen broer en zus over erfenis

Het huis was middelpunt van een lange strijd over de erfenis tussen de verdachte en zijn broer en zus. De verdachte had zijn ouders verzorgd in de Laan van Klarenbeek en na hun overlijden wilde hij niet meewerken aan de verkoop van de woning. De rechter moest daar aan te pas komen en oordeelde tegen de wens van de verdachte in dat het huis inderdaad verkocht moest worden.



De erfgenamen zagen de erfenis in rook opgaan, en ook voor de nieuwe kopers nam het leven even een totaal andere wending.



De verminderd toerekeningsvatbare man moet schadevergoedingen betalen aan een keur aan benadeelden in de zaak.



