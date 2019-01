Ex-directeur Gelderland Events nu veroordeeld om wietkwekerij met 12.500 stekken

De politie trof in september 2016 een stekkerij met 12.600 hennepstekjes en 580 moederplanten aan, in een loods aan de Middelkampseweg. Daarbij deed de 71-jarige L. de deur open en waren er ook drie vrouwen die daar waren om voor de planten te zorgen.

Loods

De Arnhemmer zei dat hij de loods had gehuurd voor zijn bedrijfje in zonnepanelen, maar dat hij om gezondheidsredenen dat bedrijfje stil had liggen. De ex-directeur, die tegenwoordig in Duitsland woont, stelde dat hij in die periode alleen maar voor de Arnhemse medeverdachte een keer per week post ging halen bij de loods.