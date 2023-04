Examenstunt in Arnhem loopt volledig uit de hand, school in Huissen eerder dicht na ‘onprettige signalen’

Groningen­sin­gel in Arnhem op de schop voor stil asfalt en meer groen, onveilige parkeer­plaat­sen verhuizen

De Groningensingel in Arnhem-Zuid krijgt vanaf begin mei een compleet nieuwe inrichting. Daarvoor moeten delen van de drukke wijkontsluiting ook worden afgesloten, maar dat gebeurt pas als de kruising Kronenburgsingel-Groningensingel bij Kronenburg weer open is. Die is tot en met 21 mei dicht.