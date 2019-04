Experiment bij ’s Heeren Loo: zelfstandig wonen met menselijke zorgrobot uit Elst

Rechtszaak: werd geweld of drugs en alcohol transgen­der Bianca fataal?

20:34 Arnhem - Zelden zal de rechtbank een lastiger besluit hebben moeten nemen als in de zaak van de dood van transgender Bianca. Want heeft verdachte Ferit V. haar nu wel of niet gedood? Of werden alcohol en drugs haar fataal? De aanklager twijfelde niet en eiste elf jaar cel.