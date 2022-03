Expert neemt het op voor stewards na rellen bij Vitesse-Sparta: ‘Die mensen doen hun stinkende best’

Hij reageert daarmee op de taferelen bij Vitesse-Sparta, dat vrijdagavond gestaakt werd na ongeregeldheden. Na afloop was er kritiek op een steward die niet direct ingreep toen een toeschouwer die het veld opgerend was, terug de tribune op klom. ,,Ga er maar aan staan als steward. Die mensen doen hun stinkende best. En wat staat daar tegenover? Als club mag je in je handen knijpen dat er mensen zijn die dit werk willen doen. Dan zie ik de directeur van Vitesse voor vol emotie voor de camera staan. Maar zijn stewards ook voldoende opgeleid en vaardig in het fouilleren? En worden ze voldoende ondersteund? Veel clubs investeren hun geld liever in spelers dan in veiligheid. En dat zal wel moeten.”