Experts over Koningsdag: windrichting heel bepalend bij geluidshinder

column ,,Waarom kunnen we niet een extra dagje doorfees­ten?”

11:51 ,,De ramen dreunen er zowat uit. Het hele huis trilt.” Deze quote gaat niet over aardbevingen in Groningen. Het betreft ook niet de openingsscène van een nieuwe Godzilla-film. Het is een door de Gelderlander uitgelichte tweet over Koningsdag. In een andere tweet wordt geklaagd over ,,pokken- en teringherrie”, getypt door iemand die relatief ver van de binnenstad woont. Nu lees ik iets over wegvluchtende, zichzelf evacuerende visite in Presikhaaf.