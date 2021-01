Experts stuiten op bommen in uiterwaard bij Arnhem

Korfbal League Vrouwen Oost-Arn­hem scoren met drie goals nog mager in de Korfbal League

24 januari ARNHEM - Oost-Arnhem is na twee duels in poule A van de Korfbal League nog puntloos. Na de thuisnederlaag tegen KZ (13-26) was zaterdagmiddag ook Groen Geel te sterk voor de korfbalploeg van trainer Ron Steenbergen. In Wormer eindigde het duel in een 22-18 zege voor de thuisclub.