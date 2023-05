Explosie bij woning in Arnhem: ‘Ik hoorde een enorme knal en dacht meteen aan mijn vier kinderen’

Molen dreigt torenflats in Arnhem in de weg te zitten: ‘Een molen die niet draait, gaat ten onder’

De komst van woontorens op of bij het Rembrandt Theater aan het Velperplein in Arnhem lijkt vrijwel onhaalbaar. Hoogbouw zou te veel wind weg vangen voor de nabijgelegen, monumentale Klarendalse molen De Kroon uit 1849. Die is nog volop in bedrijf voor de meelproductie.