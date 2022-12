Explosie bij woning in Arnhem zorgt voor flinke ravage

Geen verdachten brand meubelzaak aan de Boulevard Heuvelink: politie staakt onderzoek

Het politieonderzoek naar de brand in de meubelzaak aan de Boulevard Heuvelink is op een dood spoor beland. In een brief aan aangevers meldt het Openbaar Ministerie dat er uitvoerig onderzoek naar de brandstichting is gedaan, maar dat dat niet heeft geleid tot de arrestatie van de verdachten.

20 december