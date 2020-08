Explosie in Arnhemse wijk Elden schokt buurt: 'Ik dacht dat er een bom afging’

Arnhemmer flipt door drank en drugs en valt moeder aan

16:39 ARNHEM - 540 dagen cel of meteen door naar de hulpverlening? De officier van justitie in de Arnhemse rechtbank gaf woensdagochtend eerlijk toe voor een dilemma te staan. „Ik acht poging tot doodslag bewezen. Maar moet ik kiezen voor de toekomst van de dader of moet ik afstraffen zwaarder laten wegen?