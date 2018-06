Explosief debat over Turks Festival Arnhem

ARNHEM - Het debat in de Arnhemse gemeenteraad over het Turks Festival Arnhem is woensdagavond uitgemond in een harde confrontatie tussen PVV en SP enerzijds en DENK/Verenigd Arnhem aan de andere kant.

Het betoog van raadslid Yildirim Usta van DENK/Verenigd Arnhem werd door vice-voorzitter Daniël Becker onderbroken toen hij in zijn toespraak refereerde aan Nazi-Duitsland en de DDR in relatie tot de fracties van de PVV en de SP.

Onder meer die partijen hadden het debat over het festival aangevraagd. Het feest ligt onder vuur vanwege vermeende banden met extreemrechtse groeperingen als de Grijze Wolven. Twee jaar geleden werd in de afsluitende optocht van het feest de groet van die groep gebracht.

'Lebensraum'

De vice-voorzitter Daniël Becker nam Usta apart nadat hij eerst van 'xenofobisch rechts' en 'xenofobisch links' had gerept en daarna termen als Lebensraum en Staatssicherheitsdienst in de mond nam. De SP zou zo'n 'Stasi' willen om 'transparante moskeeën te controleren', aldus Usta.

In een schorsing kreeg Usta de opdracht zijn toon te matigen, hetgeen hij ook deed. Fractievoorzitter Kürşat Bal van DENK/Verenigd Arnhem maakte later in het debat min of meer excuses voor de uitlatingen van zijn tweede man: ,,Wij zijn nog zoekende naar onze toon."

'Dekmantel'

SP-leider Elfrink dankte Usta juist. ,,Hij heeft het ware gelaat laten zien van DENK/Verenigd Arnhem. Verenigd Arnhem is een dekmantel voor het tegendeel", vindt hij. De lokale partij is sinds de laatste raadsverkiezingen gelieerd aan de landelijke beweging DENK.

Ondertussen zit Arnhem in de maag met het festival, dat komend weekend wordt gehouden. Een oproep van de PVV om het feest te verbieden, kreeg geen raadsmeerderheid. Volgens burgemeester Ahmed Marcouch is dat ook niet mogelijk. ,,We grijpen pas in als er een gevaar is voor openbare orde en veiligheid."