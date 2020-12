Explosief gaat af voor voordeur van woning in Arnhem: ramen gebarsten, dakpannen gevallen

Politie na onderzoek: hond Tommy is niet mishandeld

17 december DRIEBERGEN / DUIVEN - De politie heeft in februari tijdens een actie van een arrestatieteam in Duiven ‘geen onnodig en buitensporig geweld’ op hond-Tommy toegepast. De agenten hebben conform de geweldsinstructies gehandeld. Dat is de uitkomst van een intern integriteitsonderzoek binnen de politie dat na maanden is afgerond.